Inter-Milan, notte magica per Inzaghi! Anche Zhang lo supporta − CdS

Inter-Milan ha rappresentato una dolcissima serata per i tifosi nerazzurri, così come per Simone Inzaghi. Tutta la squadra è con lui: anche Zhang gli mostra vicinanza!

VICINANZA − Vincere cinque derby consecutivamente in un solo anno non è cosa da poco. Lo sa bene Simone Inzaghi che è l’unico ad essere riuscito nell’impresa, dimostrando di avere idee e atteggiamento vincenti. A mostrargli vicinanza, come sottolineato dal Corriere dello Sport, è stato perciò anche il presidente Steven Zhang. Stavolta via social perché non presente fisicamente a Milano. Ma elogi sono arrivati anche prima dell’inizio del derby da parte di Beppe Marotta. Insomma, le critiche per il tecnico nerazzurro sono solamente un brutto ricordo. Ora si pensa a fare la storia dell’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia