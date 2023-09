VIDEO – Genoa-Napoli 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-Napoli, anticipo della quarta giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



RIALZATI NEL FINALE – Genoa-Napoli 2-2 nell’anticipo della quarta giornata di Serie A. Il Napoli vede i fantasmi di un’altra sconfitta, come contro la Lazio prima della sosta, ma riesce a evitarla grazie ai subentrati. Mateo Retegui impegna da fuori Alex Meret, con un gran destro messo in angolo dal portiere ospite. Passano pochi secondi e, dalla bandierina, sponda sul primo palo e nell’area piccola di testa segna Mattia Bani (40′). Per il Genoa è l’inizio di un ottimo momento, che porta al raddoppio al 56′: tiro di Kevin Strootman e devia col sinistro Retegui. Rudi Garcia azzecca le mosse dalla panchina, mettendo Matteo Politano (all’intervallo) e Giacomo Raspadori. Quest’ultimo accorcia al 76′, con un potente sinistro su assist dell’altro subentrato Jens Cajuste. L’altro, otto minuti più tardi, gira in rete uno splendido filtrante di Piotr Zielinski con una conclusione dal lato destro dell’area. Genoa rimontato quando pensava di avercela fatta, ma il pari non basta certo ai campioni in carica.

Video con gli highlights di Genoa-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.