Mkhitaryan e Thuram protagonisti in Inter-Milan: scena tutta loro! − CdS

Mkhitaryan e Thuram sono stati indiscussi protagonisti in Inter-Milan: entrambi arrivati a parametro zero, si sono già resi indispensabili per Inzaghi e compagni nerazzurri.

PROTAGONISTI − Il Corriere dello Sport ha voluto giustamente elogiare quelli che sono stati i grandi protagonisti di Inter-Milan. Primo tra tutti Mkhitaryan che, come se avesse sfruttato la potenza di un elisir di giovinezza, ha trovato uno stato di grazia testimoniato non solo dai gol ma anche dal suo essere indispensabile. Thuram, dal canto suo, è sceso in campo a San Siro e si è decisamente preso il derby! Entrambi, tra l’altro, curiosamente accumunati dall’arrivo all’Inter a parametro zero, stanno senza dubbio facendo tutta la differenza del mondo con e per Simone Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno