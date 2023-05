Inter-Milan, Leao verso la presenza nel derby: le sensazioni − Sky

Inter-Milan si avvicina ad ampie falcate e da Milanello arrivano, tramite la redazione di Sky Sport, novità in merito a Rafael Leao. Stefano Pioli con ogni probabilità lo avrà a disposizione per il derby di ritorno in Champions League (vedi articolo).

SENSAZIONI − L’Inter deve concentrarsi sul Sassuolo e sul campionato per la 35a giornata di Serie A. Ma nel frattempo, dalla redazione di Sky Sport, il giornalista Beppe Di Stefano ha dato aggiornamenti sulle condizioni di Rafael Leao. Il portoghese dovrebbe tornare a disposizione di Stefano Pioli: «Leao si è allenato con un allenamento personalizzato come da programma. Non ci sarà con lo Spezia, ma non dovrebbe essere a rischio la sua presenza martedì. Saranno giorni, tra oggi e domani, di terapie intensificate. Massimo lunedì dovrebbe essere già in gruppo».