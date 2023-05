Calhanoglu, riposo in Inter-Sassuolo: come cambia il centrocampo

Vietato continuare a pensare al Milan, giocando ogni tre giorni e con una qualificazione in Serie A ancora tutta da conquistare, la testa va inevitabilmente a Inter-Sassuolo. Hakan Calhanoglu è uscito malconcio dalla sfida contro i rossoneri e per questo motivo riposerà.

CAMBI A CENTROCAMPO – Inter subito impegnata in casa contro il Sassuolo in campionato, importante per stemperare la tensione da derby di Champions League, ma fondamentale ai fini della lotta per un posto nella prossima Champions League. I nerazzurri hanno solo due punti di vantaggio rispetto il Milan e proprio per questo motivo servirà una prestazione importante per cercare di arrivare a meglio anche alla sfida di ritorno nel derby. Dalla sfida di coppa Hakan Calhanoglu è uscito con qualche acciacco, niente di preoccupante, ma con molta probabilità riposerà in panchina per non correre ulteriori rischi e farsi trovare pronto per la sfida dopo. Simone Inzaghi punterà dunque su Marcelo Brozovic titolare davanti la difesa, ma potrebbe non essere l’unico cambio: Roberto Gagliardini scalpita per una maglia da titolare, da capire se al posto di Nicolò Barella o di Henrikh Mkhitaryan.