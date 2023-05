L’Inter ha una difficoltà in più: concentrarsi sul Sassuolo

Chi si ricorda di Inter-Sassuolo? La sfida di Serie A arriva in mezzo al doppio derby di Champions League. Proprio per questo concentrarsi sui neroverdi è singolarmente difficile.

CONTESTO CHE PESA – Pensare che Inter-Sassuolo sia vissuta come una partita qualsiasi è una semplice illusione. Impossibile infatti ignorare il contesto. Troppo grande il contorno della semifinale di Champions League. La doppia sfida col Milan, giocata prima e dopo, attrae tutte le attenzioni. Distrae. Ed è proprio questa la difficoltà extra che si troveranno davanti gli uomini di Inzaghi nella sfida di sabato.

PARTITA DA GIOCARE – Riassumendo il concetto, bisogna ricordarsi di Inter-Sassuolo. Da settimane, tutti parlano solo del doppio derby. Dopo l’andata poi, vissuta in quel modo, tutti pensano solo al ritorno. All’Inter che deve mantenere il suo vantaggio e al Milan che deve cercare una rinascita che sarebbe storica. In mezzo c’è il Sassuolo. La partita dimenticata, in un certo senso.

PROBLEMA DI TESTA – Inzaghi ancora una volta dovrà gestire la componente della testa di più di quella tecnica. Non che battere il Sassuolo sia facile o scontato. Ma bisogna tornare sulla Serie A. Dimenticarsi delle notti di Champions. Concentrarsi di nuovo su un avversario che non sia il Milan. Scendere in campo e giocare, tenendo la testa sul momento. Sul qui e ora. Una difficoltà in più, come un dodicesimo avversario.