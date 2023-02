Inter-Milan, le probabili formazioni: Pioli valuta di giocare a specchio – SM

Stefano Pioli lavora allo schema per fermare l’Inter e tornare a vincere. Il tecnico rossonero sta valutando due moduli.

SPECCHIO – Stefano Pioli deve tornare a vincere. Il tecnico rossonero si trova nel momento più complicato della sua carriera al Milan dopo lo Scudetto vinto. Proprio nel Derby lo scorso anno il Milan ritrovò la forza per vincere il Campionato. Pioli sta valutando due moduli diversi. Il primo sarebbe un 4-3-3, dove Simon Kjaer prenderebbe il posto di Fikayo Tomori. Centrocampo inedito, con Junior Messias e Rade Krunic ad accompagnare Sandro Tonali. Il tridente offensivo sarebbe composto da Rafael Leao, Olivier Giroud e Alexis Saelemaekers. L’altra ipotesi sarebbe un 3-5-2, in cui Leao partirebbe dalla panchina per lasciare spazio a Divock Origi. Matteo Gabbia completrebbe invece il terzetto difensivo.

MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE

4-3-3: Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo; Messias, Tonali, Krunic; Leao, Giroud, Saelemaakers.

3-5-2: Tatrusanu, Kalulu, Kjaer, Gabbia; Theo, Krunic, Tonali, Messias, Calabria, Origi, Giroud.