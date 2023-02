Graziani: «Skriniar? Trovo ingiusto togliere la fascia, sul 3-5-2 di Pioli…»

Ciccio Graziani era oggi ospite a Sport Mediaset e ha parlato a lungo del Derby di Milano in programma questa sera.

SKRINIAR – Ciccio Graziani vede meglio l’Inter in questo momento: «Perdere questa partita sarebbe molto negativa come cosa. L’Inter deve vincere per inseguire anche se molto lontano, il Napoli. Secondo me l’Inter sta meglio. La formazione di Inzaghi mi convince, Lukaku non sta bene, Correa non lo conto nemmeno. Quindi l’attacco è perfetto così. Skriniar? Trovo ingiusto che gli abbiano tolto la fascia. Skriniar ha deciso di andare a scadenza. Spesso sono i giocatori che vorrebbero rimanere ma le società non li rinnovano. Ha fatto sempre il professionista, continuerà a farlo. Non capisco perché punirlo. Secondo me è una punizione di secondo livello». Non è d’accordo Graziani con la scelta di rimuovere la fascia di Capitano a Milan Skriniar.

3-5-2 – Graziani ha poi commentato l’opzione che potrebbe scegliere Stefano Pioli per quanto riguarda il modulo: «Il 3-5-2 di Pioli non mi piace. Messias non è una mezzala, è un esterno. Gli fai fare un ruolo non suo quando li hai Pobega. Mi sembra che si facciano degli esperimenti al buio. Serve una formazione con una logica, soprattutto con le caratteristiche dei giocatori che hai. Leao? Non lo terrei mai fuori. Tenerlo fuori oggi è come allontanarlo da un progetto importante». Il tecnico rossonero sta infatti valutando di giocare a specchio contro l’Inter.