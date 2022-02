Inter-Milan, davvero è decisiva per lo scudetto?

Si avvicina un impegno cruciale, sì, ma non decisivo per lo scudetto. Domani a San Siro si gioca infatti inter-Milan con le due squadre che al momento sono prima e seconda in classifica. Molti parlano di sfida scudetto ma è giusto precisare che sia così per la posizione occupata e basta.

MOTIVO – Con la partita di domani mancano ancora 16 partite (comprendendo il Bologna da recuperare) all’Inter per concludere il proprio campionato. Potenzialmente sono 48 punti in palio con l’Inter che dunque domani sì gioca il derby con il Milan ma di certo non lo scudetto. Per molti la sfida di domani è una sfida già decisiva, vero, magari dal punto di vista del morale e del possibile contraccolpo psicologico, ma l’Inter e il Milan poi hanno ancora dei mesi per ribaltare o confermare la classifica. Una super sfida, questo sì, ma niente più. Lo scudetto, salvo sorprese, si assegnerà più avanti con i 48 punti in palio per l’Inter che non possono far definire il derby sfida decisiva.