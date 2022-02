Pioli: «Due assenti ma c’è un recupero! Inter forte? Lo siamo anche noi»

Vigilia di Inter-Milan con il derby che domani alle 18 va in scena a San Siro. Simone Inzaghi ha già parlato in conferenza stampa (vedi articolo) mentre è in corso quella di Stefano Pioli, allenatore dei rossoneri. Ecco alcuni estratti.

NOVITA’ – Innanzitutto il tecnico del Milan fa il punto sui disponibili. Ecco le sue parole. «Per quanto mi riguarda non esistono pre partita belli o brutti, esistono settimane di lavoro. Abbiamo avuto il tempo necessario per prepararci. Né Ibrahimovic né Rebic saranno disponibili. Tomori ha fatto un grande lavoro, sarà disponibile ma non credo dall’inizio».

DERBY – Inter-Milan non è mai una partita banale. «Questa partita vale tanto per moltissimi motivi, è un derby e darebbe fiducia e forza oltre a tre punti importanti. L’abbiamo preparata bene. Giroud è un giocatore internazionale e vuole fare bene ed è pronto. L’Inter è una squadra molto forte, ma lo siamo anche noi e li possiamo mettere in difficoltà. Credo che si formeranno, per come giocano le due squadre, molti duelli. Chi vincerà più duelli vincerà la partita e noi dovremo essere più bravi di loro sulle seconde palle e sulle palle sporche».