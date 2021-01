Inter-Milan di Coppa Italia il 27 gennaio? Possibile anche l’anticipo

Coppa Italia 2020-2021

Inter-Milan di Coppa Italia, da calendario, si dovrebbe giocare mercoledì 27 gennaio, ossia fra due settimane esatte. C’è però anche la possibilità che la partita si anticipi di un giorno, dato che gli impegni delle due squadre lo consentono. A breve si conoscerà il calendario dei quarti di finale del torneo.

DOPPIA OPZIONE – Per Inter-Milan, derby nei quarti di finale di Coppa Italia, il calendario prevede che si giochi mercoledì 27 gennaio. C’è però una finestra lasciata aperta per anticipare la stracittadina a martedì 26, stavolta quasi certamente in prima serata e non alle 15 come oggi. Questo perché, nel weekend precedente in Serie A, le due squadre giocano entrambe di sabato alle ore 18. L’Inter sarà ospite dell’Udinese, il Milan invece ospiterà l’Atalanta. Il calendario, uscito lo scorso 18 dicembre (vedi articolo), non dà eccezioni relative a queste due partite, il cui orario è confermato. Mentre, invece, nella ventunesima giornata ci sarà un cambio sicuro: chi perde il derby vedrà la propria gara (Fiorentina-Inter o Milan-Crotone) spostata da venerdì 5 febbraio ore 20.45 a domenica 7 febbraio ore 15. Nei prossimi giorni la Lega Serie A darà il calendario dei quarti di finale di Coppa Italia: non è da escludere, quindi, che Inter-Milan sia martedì 26 anziché mercoledì 27.