Vidal esulta per il primo gol con l’Inter: Â«Felice per la qualificazione!Â»

Vidal esulta per il primo gol con l’Inter: «Felice per la qualificazione!»

Arturo Vidal firma il primo gol in maglia Inter sbloccando la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina. Ecco la sua esultanza a fine gara.

GOL PESANTE – Arturo Vidal si sblocca finalmente, e trova la prima rete con la maglia dell’Inter. È proprio lui a sbloccare il risultato contro la Fiorentina, nell’ottavo di Coppa Italia di oggi, trasformando un rigore al 40′. Un gol che serve innanzitutto per l’aspetto psicologico del giocatore, che viene da alcune prestazioni sottotono. Ma è anche una rete che si rivela decisiva per la qualificazione, che porta l’Inter ai quarti, dove troverà il Milan. Ecco le parole di Vidal: “Felice per il passaggio ai quarti di finale e per il mio primo gol, ora arriveranno molte più forze”.