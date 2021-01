Napoli-Empoli 3-2, Gattuso festeggia grazie a Petagna: quarti di finale

Condividi questo articolo

Photo 199945887

Termina Napoli-Empoli, sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo essere passati in vantaggio per due volte ed essere stati rimontati, i partenopei sono riusciti a qualificarsi ai quarti di finale grazie alla rete decisiva di Andrea Petagna

QUALIFICATI – Partita tutt’altro che scontata Napoli-Empoli, con i toscani che hanno venduto cara la pelle contro i loro avversari. A passare in vantaggio sono stati proprio i partenopei grazie alla rete dell’ex Giovanni Di Lorenzo, a cui ha risposto Bajrami. Prima della chiusura del primo tempo però la squadra di Gattuso riesce a tornare avanti, questa volta grazie a Hirving Lozano. Nel secondo tempo, però, è di nuovo Bajrami a sorprendere gli avversari con un gran tiro da fuori area che sorprende Meret e si deposita in porta dopo aver baciato il palo. Il gol decisivo arriva poi dai piedi di Petagna su un batti-e-ribatti nato da calcio d’angolo: 3-2 per gli azzurri che si qualificano così ai quarti di finale della Coppa Italia contro un Empoli davvero gagliardo.