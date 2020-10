Inter-Milan: Conte ha un ballottaggio a centrocampo, c’è un favorito – SM

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

Inter-Milan di sabato sera si avvicina e Antonio Conte avrà a disposizione il gruppo al completo solo domani, vigilia della stracittadina. Le Nazionali hanno restituito ai nerazzurri un Eriksen in grande spolvero che diventa opzione per il derby ma Brozovic, tornato prima, è favorito

Antonio Conte è alle prese con le scelte da fare per Inter-Milan di sabato. Non sarà facile in quanto soltanto domani, vigilia della partita, avrà a disposizione il gruppo al completo, ma in alcuni casi dovrà anche riflettere su quali uomini mandare in campo a scapito di altri. Secondo “Sport Mediaset” il tecnico ha la grossa tentazione Eriksen, che torna rigenerato dalle grandi prestazioni con la maglia della nazionale danese, ma al momento sembra essere favorito Brozovic che è tornato prima a Milano e, a differenza di Eriksen, si allenerà già oggi.