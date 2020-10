FOTO – Icardi ricorda l’Inter: “Eravamo questo, non si dimentica mai”

Mauro Icardi PSG

Mauro Icardi torna a farsi sentire in chiave Inter in vista del derby di sabato. L’attaccante argentino, ora al PSG, lancia un messaggio sui social ricordando il derby di tre anni fa vinto grazie a una sua tripletta

Tra due giorni sarà derby e in vista dell’attesa stracittadina si fa sentire uno che è stato protagonista assoluto nei derby milanesi nella storia recente, Mauro Icardi. L’ex attaccante e capitano dell’Inter, che esattamente tre anni fa decideva un derby con una tripletta (QUI il video), ha postato una storia su instagram con una foto di quella partita, precisamente la sua esultanza con la maglia esposta dopo il gol del definitivo 3-2 a favore dei nerazzurri, con una didascalia che però sembra tradire una certa intenzione polemica nei confronti della sua ex squadra: «Eravamo questo che non si racconta e non si ammette, ma non si dimentica mai».