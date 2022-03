Inter-Milan, aperta la vendita per il derby di Coppa Italia. I dettagli

Ieri sono stati resi noti le date e gli orari delle prossime tre giornate di Serie A ma anche del derby di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. L’Inter, questa mattina, ha avviato la vendita dei biglietti per la semifinale di ritorno contro i rossoneri. Di seguito i dettagli.

FASI – Ieri la Lega Serie A ha diramato date e orari delle prossime tre giornate di campionato ma anche delle due semifinali di ritorno di Coppa Italia: Inter-Milan e Juventus-Fiorentina. Da queste due semifinali usciranno le squadre che si contenderanno la Coppa nella finalissima. L’Inter, poco fa, ha ufficialmente aperto la vendita per questo impegno contro i cugini rossoneri ricordando che, dal 1° aprile, si tornerà al 100% della capienza. Ecco tutte le fasi di vendita.

FASE 1 | ABBONATI SERIE A 19-20 – DA MARTEDI 22 A GIOVEDI 24 MARZO –



Dalle ore 10.30 di martedì 22 e fino a giovedì 24 marzo, i soli abbonati alla stagione 19-20 potranno acquistare massimo 2 biglietti a testa.

Nelle giornate di martedì e mercoledì sarà possibile scegliere il posto nel proprio settore di abbonamento o in quello messo a disposizione fin da subito; anche per gli abbonati di secondo anello blu, dedicato alla tifoseria ospite, sarà possibile scegliere fin da subito in un settore alternativo. Giovedì 24 marzo si potrà invece scegliere tra tutti i settori disponibili.

Il secondo anello verde, come di consueto, resterà riservato ai soli abbonati 19-20 di secondo anello verde che potranno acquistare massimo 1 biglietto a testa.

FASE 2 | DA VENERDI 25 A DOMENICA 27 MARZO – ANCHE I SOCI INTER CLUB 21/22



Dalle ore 10:30 di venerdì 25 marzo si aggiungeranno i soci Inter Club 21-22. Sarà possibile acquistare fino a 4 biglietti su Inter.it, purchè tutti soci Inter Club.

FASE 3 | DA LUNEDI 28 MARZO A GIOVEDI 31 – ANCHE I TITOLARI DI TESSERA SIAMO NOI –



Dalle ore 10.30 di lunedì 28 marzo apre la vendita per i possessori di tessera Siamo Noi, purchè sottoscritta entro il 10 marzo e attivata. Sarà possibile acquistare fino a 4 biglietti sempre online su inter.it/tickets

VENDITA LIBERA | VENERDI 1 APRILE

La vendita dei posti residui partirà alle ore 10.30 di venerdì 1 aprile solo su inter.it/tickets

SETTORE OSPITI AC MILAN – SECONDO ANELLO BLU

Il settore ospiti è il secondo anello blu, in vendita a 40 Euro sulla rete Vivaticket secondo le modalità stabilite da AC Milan, le quali saranno comunicate nei prossimi giorni.