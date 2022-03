Dybala, il sogno non è l’Inter! Futuro in un club di Premier League?

L’Inter affronta questa sosta delle nazionali per ricaricare le pile e preparare al meglio la sfida contro la Juventus al rientro. Proprio i bianconeri sono al centro di un caso mediatico: Paulo Dybala non rinnoverà il suo contratto. Tanti i possibili club per il suo futuro ma uno su tutti è il sogno.

SOGNO – L’Inter prepara la sfida alla Juventus del prossimo 3 aprile alle 20:45. Per i nerazzurri è come l’ultima spiaggia per tenere vivo il discorso scudetto e Inzaghi sfrutterà questa sosta per ricaricare le pile. Intanto però i nerazzurri puntano un giocatore della Juventus in scadenza a giugno: Paulo Dybala. L’argentino non rinnoverà il contratto con i bianconeri e a giugno cambierà maglia. L’Inter, delle italiane, è quella più avanti e più interessata ma, secondo il media inglese Daily Star (vedi articolo), la Premier League potrebbe essere il campionato del futuro per l’argentino. Chelsea e Tottenham sognano il gran colpo nel prossimo mercato estivo ma il sogno della Joya sarebbe un solo club di Premier: il Manchester City. Riusciranno i Citizens a strappare il sì del calciatore? Pep Guardiola allenatore e i tanti campioni potrebbero essere un fattore determinante.

Fonte: Daily Stars