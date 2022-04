Inter-Milan 3-0, rossoneri asfaltati: sigillo Gosens e finale di Coppa Italia!

Termina Inter-Milan, sfida valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Dopo il primo tempo terminato con il punteggio di 2-0 (vedi report) i nerazzurri mettono il sigillo nel finale con Robin Gosens che trova il 3-0 e lancia la squadra di Simone Inzaghi in finale.

REAZIONE ROSSONERA – A differenza della prima frazione di gioco, nella ripresa sono i rossoneri a essere più in palla, per cercare di riaprire la partita. Il forcing dei rossoneri paga al 68′, quando su un calcio d’angolo Tomori appoggia indietro di petto, Bennacer arriva in corsa e scarica un siluro che finisce in rete. Dopo un attento check al VAR, però, l’arbitro Doveri annulla per una posizione di fuorigioco attivo di Kalulu sulla conclusione dell’algerino che distrae Samir Handanovic.

Inter-Milan, il derby è nerazzurro: finale di Coppa Italia!

È FINALE! – Il sigillo che mette la parola fine sulla semifinale di Coppa Italia arriva al minuto 82, sui piedi del neo entrato Robin Gosens. Palla al bacio di Marcelo Brozovic che entra in area dalla destra, il tedesco arriva in corsa sul secondo palo e anticipa Kalulu scaraventando in rete il gol che vale il 3-0. Negli ultimi minuti i giocatori nerazzurri si limitano a fare accademia senza subire troppi pericoli fino al fischio finale che decreta l’ufficialità: l’Inter è in finale di Coppa Italia!

INTER 3 – 0 MILAN

MARCATORI: Lautaro Martinez (I) al 4′ e al 40′, Gosens (I) all’82’

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro Martinez, 19 J. Correa.

A disposizione: 97 A. Radu; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 9 Dzeko, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria (C), 20 Kalulu, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 8 Tonali, 4 Bennacer; 56 Saelemaekers, 79 Kessié, 17 Rafael Leao; 9 Giroud.

A disposizione: 1 Tatarusanu, 83 Mirante; 5 Ballo-Touré, 7 Castillejo, 10 Brahim Diaz, 12 Rebic, 22 Lazetic, 30 Messias, 33 Krunic, 41 Bakayoko, 46 Gabbia.

Allenatore: Stefano Pioli