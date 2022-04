Inter-Milan 3-0, il tabellino della partita delle semifinali di Coppa Italia

Inter-Milan è terminata da pochi minuti con il punteggio di 3-0 (andata 0-0): questo il tabellino della partita valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2021-2022.

MANIFESTA SUPERIORITÀ – Il derby e la finale di Coppa Italia sono dell’Inter! Alla quarta e ultima stracittadina stagionale arriva finalmente la tanta attesa vittoria, un 3-0 sul Milan che non può ammettere storie. Abbatte i rossoneri Lautaro Martinez, al ritorno da titolare e autore di una doppietta nei primi quaranta minuti. Ismael Bennacer a metà ripresa sembra riaprirla, ma un fuorigioco attivo di Pierre Kalulu porta ad annullarlo dopo tre minuti di lungo check VAR. E così c’è tempo per il 3-0, in coabitazione fra Robin Gosens (sarebbe il suo primo con l’Inter) e Fikayo Tomori (da valutare se sarà assegnato autogol). Finale mercoledì 11 maggio a Roma contro la vincente di Juventus-Fiorentina (andata 1-0, ritorno domani alle 21). Questo il tabellino di Inter-Milan.

INTER-MILAN 3-0 (ANDATA 0-0) – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni (78’ D’Ambrosio); Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu (73’ Vidal), Perisic (79’ Gosens); Lautaro Martinez (70’ Dzeko), Correa (70’ Sanchez).

In panchina: I. Radu, Dumfries, Gagliardini, Vecino, Ranocchia, Dimarco, Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (73’ Gabbia), Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer (73’ Krunic), Tonali (46’ Brahim Diaz); Saelemaekers (46’ Messias), Kessié, Rafael Leao (86’ Lazetic); Giroud.

In panchina: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Castillejo, Rebic, Bakayoko.

Allenatore: Stefano Pioli

Arbitro: Maurizio Mariani della sezione di Aprilia (Costanzo – Passeri; Abisso; VAR Mazzoleni; A. VAR Tolfo)

Gol: 4’, 40’ Lautaro Martinez, 82’ Gosens

Ammoniti: Theo Hernandez, Tomori (M), Skriniar (I)

Recupero: 2’ PT, 6’ ST