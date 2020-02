Inter-Milan, 23Âª giornata di Serie A: canale diretta TV e LIVE streaming

Inter-Milan, 23ª giornata di Serie A: canale diretta TV e LIVE streaming

Inter-Milan è in programma nel weekend. Si va in campo per la ventitreesima giornata di Serie A, la quarta del girone di ritorno. Da calendario, Inter impegnata in “casa” nel secondo Derby di Milano stagionale. Ecco come, dove, quando e su che canale seguire in diretta TV e LIVE streaming Inter-Milan

PARTITA

Inter-Milan (23ª giornata del Campionato Italiano di Serie A 2019/20).

DOVE

Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro a Milano.

QUANDO

Domenica 9 febbraio 2020 a partire dalle ore 20.45.

DIRETTA TV

Sky Sport Uno (Canale 201), Sky Serie A (Canale 202) e Sky Sport 251, accessibile solo agli abbonati.

LIVE STREAMING

Sky Go, utilizzabile solo dagli abbonati alla piattaforma.

INFORMAZIONI SU INTER-MILAN

SITUAZIONE IN CLASSIFICA – Dopo aver vinto in casa dell’Udinese (vedi analisi tattica di Udinese-Inter, ndr), l’Inter di Antonio Conte è seconda con 51 punti, tre in meno della capolista Juventus (54), oggi in campo a Verona nel tentativo di allungare, mentre la Lazio (50) è incollata. Il Milan dell’ex Stefano Pioli invece attualmente è settimo a quota 32 punti insieme a Cagliari e Parma. E sono ben 19 i punti che distanziano le due squadre milanesi.

INTER-NEWS.IT – Come di consueto, Inter-News.it coprirà l’evento con il LIVE della diretta testuale a partire dalle ore 20.15 circa. Seguite l’avvicinamento a Inter-Milan a partire da oggi, con le conferenze stampa degli allenatori alla vigilia (Conte LIVE dalle ore 13.30 circa), le dichiarazioni degli altri tesserati, le probabili formazioni e tutte le altre informazioni utili.