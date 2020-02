VIDEO – Roma-Bologna 2-3, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Bologna, anticipo della ventitreesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



INDIFENDIBILI – Roma-Bologna 2-3 nell’anticipo della ventitreesima giornata di Serie A. Colpo Europa del Bologna. La squadra di Sinisa Mihajlovic, a sorpresa in panchina dopo essere stato dimesso dall’ospedale, aumenta i guai della Roma e va momentaneamente al sesto posto. Un quarto d’ora e comincia il disastro giallorosso, su palla in mezzo di Musa Barrow si addormenta Chris Smalling e Riccardo Orsolini non perdona l’errore clamoroso dell’inglese: piatto sinistro e 0-1. Dura sei minuti il vantaggio ospite, su cross di Aleksandar Kolarov un folle intervento di Stefano Denswil vale l’1-1 con un clamoroso autogol. La Roma però dietro non c’è, al 26’ Barrow cerca lo spazio per il tiro e lo trova con una deviazione decisiva di Davide Santon. Seconda trasferta consecutiva a segno per il gambiano, già decisivo a Ferrara. Il capolavoro di Barrow arriva però al 51’, quando parte da solo da centrocampo sulla sinistra, si accentra irridendo Gianluca Mancini (che finisce a terra) e piazza col destro la splendida tripletta. Un colpo di testa di Henrikh Mkhitaryan su cross di Bruno Peres al 72’ rivitalizza la Roma, ma è solo un’illusione. Questo anche perché i giallorossi restano in inferiorità numerica per un fallaccio di Bryan Cristante su Orsolini, a dieci minuti dal termine. Il Bologna regge così fino al 95’, con Lukasz Skorupski bravo due volte sulla stessa azione nel recupero. Di seguito il video con la sintesi di Roma-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.