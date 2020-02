Inter-Ludogorets: Eriksen e altri con un obiettivo – Sky

Inter-Ludogorests di questa sera sarà un’altra occasione per giocatori come Christian Eriksen per mettere minuti nelle gambe e ritagliarsi un ruolo da protagonista negli schemi di Conte. Il punto di Matteo Barzaghi in collegamento dal Giuseppe Meazza per Sky Sport

ERIKSEN TITOLARE – Come all’andata, Christian Eriksen partirà titolare: «Dovrebbe essere titolare, un’altra occasione per mettere minuti nelle gambe e amalgamarsi nell’Inter. Occasione per lui e anche per Sanchez e altri. Conte è stato chiaro, l’Inter deve affrontare l’Europa League con rotazioni altrimenti ci si spappola per le energie che la competizione porta via. Poi domenica ci sarà la partita contro la Juventus che molti potrebbero non giocare. L’Inter non deve fare passi falsi, sarà una situazione strana e sarà importante essere concentrati».

A PORTE CHIUSE – Stasera si giocherà a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus: «Parliamo un po’ dell’atmosfera, stasera gli spalti saranno vuoti, non ci sarà nemmeno il pranzo ufficiale tra le due società, una prassi consolidata in Europa, ma oggi per la situazione che c’è non sarà fatto. Stasera allo stadio non ci saranno più di 500 presenti tra squadre, operatori dell’informazione e autorità, una situazione surreale. Avevamo già raccontato partite a porte chiuse, ma non per un motivo come questo».