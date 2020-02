Agostinelli: “Inter-Ludogorets, zero problemi! In Europa League…”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva”, l’allenatore Andrea Agostinelli ha parlato di Inter-Ludogorets, partita di Europa League in programma stasera

SFIDA – Queste le parole dell’allenatore Andrea Agostinelli di Inter-Ludogorets di questa sera è non solo: «Europa League? Il fattore rischio della Roma è rappresentato dall’intensità che il Gent può avere, l’Inter invece non avrà nessun problema e può assolutamente arrivare in fondo al torneo».