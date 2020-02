Juventus-Inter: Sarri puÃ² recuperare due pedine importanti – Sky

Juventus-Inter: Sarri può recuperare due pedine importanti – Sky

Juventus-Inter di domenica sera sarà la partita in cui i bianconeri cercheranno il riscatto dopo la sconfitta di Champions contro il Lione. Sarri potrebbe recuperare due pedine importanti. Il punto di Francesco Cosatti per Sky Sport

DUE PEDINE IN PIU’ – Maurizio Sarri potrebbe recuperare due pedine importanti per la sfida di domenica contro l’Inter: «La Juventus ripartirà dal secondo tempo col Lione analizzando la prestazione nella seconda parte e col recupero di giocatori importanti come Chiellini, ma c’è anche l’opzione Douglas Costa. Si riparte dal secondo temp, dal gioco, a cui aggiungere questi giocatori. Giocare subito il Derby d’Italia in questi momenti di difficoltà può essere un aiuto».