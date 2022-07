Inter-Lione, buone notizie per Inzaghi: due ritorni sicuri. Solo un dubbio

Inter-Lione sarà la quarta e penultima sfida amichevole per i nerazzurri in questo ritiro precampionato. Inzaghi ritrova una rosa quasi perfettamente al completo. C’è un solo dubbio

RIENTRI − In vista di Inter-Lione, match in programma alle 20.30 al Dino Manuzzi di Cesena, Inzaghi ritrova due giocatori: Milan Skriniar e Roberto Gagliardini. Lo slovacco, protagonista sul mercato, giocherà la sua prima partita stagionale dopo aver salto le prime tre amichevoli per infortunio. Si dovrebbe rivedere anche Roberto Gagliardini, out nell’ultima trasferta francese di Lens. L’unico dubbio per sabato è Robin Gosens. Secondo Sport Mediaset, il tedesco è pronto a rientrare ma sarà da capire se Inzaghi lo rischierà o meno contro il Lione.