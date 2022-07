Pellegatti: «Dybala? L’Inter non dava garanzie! Il Milan aveva altri obiettivi»

Carlo Pellegatti, in collegamento su Tutti Convocati a Radio 24, si è concentrato su Dybala andato alla Roma dopo mesi di trattative con l’Inter. Per il Milan non era un obiettivo

SCELTA GIUSTA − Pellegatti commenta l’arrivo della Joya alla Roma: «Paulo Dybala giustamente è andato a Roma perché si è accorto che l’Inter non gli dava garanzie di tempo. Alla Roma è andato a 4,5, al Milan sarebbe andato a 6 come all’Inter. Ovvero fuori dal tetto salariale dei rossoneri. Dybala ha avuto qualche problema fisico e psicosomatico. Si sentirà al centro a Roma. Poi il Milan non ha preso Dybala perché da sempre ha voluto De Ketelaere».