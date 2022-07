Skriniar, ritorno PSG? Ecco cosa filtra da Parigi! Milenkovic si complica − SM

In casa Inter si lavora alla difesa. Occhio al ritorno di fiamma del PSG per Skriniar che ha messo sul mercato Kimpembe. Intanto, la pista con la Fiorentina per Milenkovic si complica

LE ULTIME − Daniele Miceli di Sport Mediaset fa il punto sulla situazione legata al difensore dell’Inter: «Cessioni? Al momento né Dumfries né Skriniar. L’Inter non ha intenzione di venderli, scelta tecnica ben precisa. Per Skriniar si va verso il rinnovo del contratto. Il PSG è pronto a trattare l’uscita di Kimpembe e potrebbe ritornare su Skriniar ma da Parigi fanno capire che 70 milioni non li uscirebbero. Milenkovic? Per 18-20 milioni non si fa. La Fiorentina pregusta la sua permanenza, pronto rinnovo».