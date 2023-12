Inter-Lecce, D’Aversa ritrova Gonzalez: la probabile formazione – CdS

Roberto D’Aversa studia le sue mosse per la sfida di domani sera a San Siro. A meno uno da Inter-Lecce ecco la probabile formazione giallorossa secondo il Corriere dello Sport.

PROBABILE FORMAZIONE – È tempo di una nuova sfida di campionato: domani pomeriggio sarà la volta di Inter-Lecce. Per il match delle ore 18:00 a San Siro Roberto D’Aversa ritrova Gonzalez, assente nell’ultima contro il Frosinone per squalifica. L’edizione odierna di Corriere dello Sport prova a dare un’impronta di quella che sarà la probabile formazione leccese nella sfida dell’antivigilia di Natale. Non saranno a disposizione Almqvist e Dermaku, fuori per problemi fisici. Baschirotto lavoro in gruppo, ma D’Aversa potrebbe non rischiarlo dal 1′.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzales; Sansone, Piccoli, Banda.