Bergomi tanti auguri, +60 per lo ‘Zio’! L’Inter: «Simbolo, capitano»

Lo ‘Zio’ Giuseppe Bergomi compie oggi 60 anni. Cifra tonda per una delle bandiere più note e storiche dell’Inter. Una vita in nerazzurro.

BUON COMPLEANNO − Giuseppe Bergomi è il più giovane debuttante della storia dell’Inter. Il suo posto nella storia nerazzurra ha iniziato a ritagliarselo fin dalla prima volta in cui ha messo un piede in campo con la maglia nerazzurra. Maglia che non si è più tolto, mai. Aveva 16 anni e 39 giorni quando Bersellini lo fece debuttare in Juventus-Inter di Coppa Italia. Era il 30 gennaio 1980. Bergomi, nato a Settala, periferia di Milano, aveva già piglio deciso. Il suo record di presenze in nerazzurro, 756, sembrava imbattibile, e solo un altro monumento come Javier Zanetti, suo erede naturale, è riuscito a superarlo. Capitano dell’Inter, fu anche il capitano della Nazionale, che nelle Notti Magiche del 1990 non riuscì a vincere il Mondiale casalingo, il più grande cruccio sportivo di una generazione di fenomeni, Bergomi compreso. Oggi è uno dei più apprezzati in Italia a raccontare il calcio, e mette al microfono quello che metteva in campo: correttezza, rigore morale, capacità di analisi e passione. Lo chiamavano “Zio“, e zio è rimasto per tutti noi interisti. Serio, affidabile, forte. Difensore, simbolo, capitano. In maglia nerazzurra, uno scudetto da leggenda, tre Coppe Uefa alzate al cielo, una Supercoppa Italiana. Anche la redazione di Inter-News.it si aggiunge agli auguri per il grande capitano.