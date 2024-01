Inter-Lazio, Sarri recupera Rovella! Uno in forte dubbio – Sky

Inter-Lazio andrà in scena questa sera alle 20. Sarri recupera Rovella che sarà regolarmente in mezzo al campo: un altro, secondo Sky Sport, in forte dubbio

DUBBIO – Si avvicina Inter-Lazio, semifinale di Supercoppa Italiana in programma questa sera. Sarri, secondo Sky Sport, recupera Rovella, inizialmente in dubbio per una botta presa in allenamento. L’ex Juventus sarà regolarmente in mezzo al campo. A completare il reparto Guendouzi e l’ex Vecino. Dubbi in attacco: Zaccagni non è al meglio e da tempo si trascina problemi fisici. La decisione sul suo impiego verrà presa a ridosso della partita: in caso di forfait pronto Immobile, con Felipe Anderson spostato nuovamente sulla fascia. Di seguito la probabile formazione della Lazio:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Isaksen, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri