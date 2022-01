Inter-Lazio, Radu sostituisce Acerbi. In attacco un dubbio per Sarri – CdS

Inter-Lazio, la sfida in programma questa sera darà certamente delle risposte a entrambi gli allenatori. Maurizio Sarri, in particolare, cerca equilibrio e solidità. Secondo il Corriere dello Sport, in difesa Radu sostituirà Acerbi, un dubbio in attacco.

LE SCELTE – Inter-Lazio, Maurizio Sarri chiede equilibrio e solidità soprattutto a centrocampo. Per questo motivo, secondo il quotidiano romano, il tecnico difficilmente si presenterà a San Siro con un centrocampo offensivo, alla luce anche dei troppi gol subiti e l’assenza di Acerbi. Allora come all’andata, Sarri potrebbe tenere fuori Luis Alberto. Basic in questo senso sarebbe il favorito per sostituire lo spagnolo, completando un reparto formato da Milinkovic-Savic e Cataldi. In difesa come noto mancherà Acerbi, ma in conferenza stampa il tecnico ha praticamente annunciato che sarà Radu a prendere il suo posto (favorito su Patric). Hysaj a destra e Marusic a sinistra dovrebbero completare la linea arretrata. In attacco il dubbio resta tra Zaccagni e Felipe Anderson: il primo contro l’Empoli è stato decisivo con il suo ingresso e in questo momento è in vantaggio.

Fonte: Corriere dello Sport