Pairetto arbitro di Inter-Lazio: fra i precedenti uno in stagione

Pairetto sarà l’arbitro di Inter-Lazio, partita della ventunesima giornata di Serie A 2021-2022 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Nichelino, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Lazio sarà la nona partita per Luca Pairetto come arbitro dei nerazzurri. Il bilancio vede sei vittorie, un pareggio e una sconfitta, per un percorso quasi netto e “macchiato” solo dal KO col Bologna del 5 luglio 2020. L’altro insuccesso è contro il Sassuolo, uno 0-0 al Meazza il 19 gennaio 2019. L’esordio è avvenuto il 25 novembre 2017 con una vittoria per 1-3 sul Cagliari, alla Sardegna Arena. Nella circostanza era andato al VAR per convalidare il terzo gol dell’Inter, di Mauro Icardi: nessun fallo di Ivan Perisic sul portiere avversario Rafael de Andrade, come invece chiedevano i rossoblù.

IN STAGIONE – Aveva fatto discutere l’ultimo incrocio con Pairetto, Sassuolo-Inter del 2 ottobre. Un rigore per parte, entrambi giusti: fallo di Milan Skriniar su Jérémie Boga per il momentaneo 1-0 di Domenico Berardi, poi di Andrea Consigli su Edin Dzeko per il definitivo 1-2 di Lautaro Martinez. In chiusura di primo tempo, però, i neroverdi avevano protestato molto per un contatto fra Grégoire Defrel e Samir Handanovic poco fuori area, giudicato regolare da Pairetto e dal VAR.