Inter-Lazio, pronta la maglia celebrativa: le immagini dallo spogliatoio

Condividi questo articolo

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Si avvicina sempre di più il momento del calcio d’inizio di Inter-Lazio, che dista ormai meno di due ore. Tramite i canali social nerazzurri, arrivano le prime immagini dallo spogliatoio, con la maglia celebrativa per il Capodanno cinese.

MAGLIA CELEBRATIVA – Arrivano le immagini dallo spogliatoio in vista di Inter-Lazio. I nerazzurri, come mostrato dalle foto pubblicate dai canali social ufficiali, scenderanno in campo con la maglia celebrativa per il Capodanno cinese. Saranno proprio scritti in questa lingua i nomi dei giocatori sulle maglie, con anche una patch rossa con simbolo dorato con tanto di corna, a simboleggiare proprio l’anno del bufalo.