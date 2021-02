Toni: Â«Inter, doppia occasione di sorpasso. Juventus piÃ¹ temibileÂ»

Toni: «Inter, doppia occasione di sorpasso. Juventus più temibile»

Luca Toni

Luca Toni, ex attaccante campione del Mondo con l’Italia nel 2006, ha parlato a “90simo minuto” su “Rai Due” della lotta Scudetto tra Inter, Milan e Juventus.

DOPPIA OCCASIONE – Luca Toni ha le idee piuttosto chiare sulla lotta Scudetto e su chi siano le squadre più quotate per la vittoria finale: «L’Inter questa sera contro la Lazio e contro il Milan nel derby può passare in testa. E se i nerazzurri vanno in testa saranno difficili da scalzare nuovamente. Se io fossi un giocatore nerazzurro, avrei più paura della Juventus perché anche se fa qualche passo falso può sempre riprendersi e resta sempre la squadra più forte del campionato».