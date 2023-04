Inter-Lazio, la partita degli ex che vale la Champions League − CdS

Oggi alle 12.30 contro la Lazio l’Inter si gioca una delle ultime opportunità per rientrare in corsa per la Champions League. Questa però non sarà una partita come tutte le altre per Inzaghi e alcuni grandi ex biancocelesti. Come riporta il Corriere dello Sport, in particolare loro, dovranno essere bravi a dimenticare il passato per regalarsi un finale di stagione ricco di trofei.

EX A CONFRONTO − Per Simone Inzaghi e alcuni calciatori dell’Inter il lunch match domenicale con la Lazio rappresenta in primis una sfida al loro passato (vedi probabili formazioni). Francesco Acerbi, Stefan de Vrij e Joaquin Correa potrebbero sentire particolarmente il confronto di oggi visto il loro lungo trascorso con la squadra di Claudio Lotito. Caso diverso invece per Samir Handanovic, che è sì un ex della partita, ma ha vestito la casacca biancoceleste per soli sei mesi nel 2006. Chi però ha militato più tempo nella Lazio è stato Inzaghi. Il piacentino è stato infatti sia allenatore della squadra romana che calciatore e contro l’Inter ha vissuto in carriera sia momenti belli che brutti. Per esempio la delusione della mancata qualificazione in Champions League nella stagione 2017/2018. In quell’occasione protagonista in negativo della sfida fu proprio de Vrij, che Inzaghi fece giocare nonostante avesse già firmato con l’Inter. Ora, come riporta il Corriere dello Sport, la situazione è paradossalmente simile a quell’annata. Per i nerazzurri infatti questa rappresenta forse una delle ultime chance di avvicinare le prime quattro. Gli ex della partita dovranno quindi essere bravi a dimenticare il proprio passato per regalarsi ulteriori soddisfazioni con la loro attuale squadra. In particolare l’obiettivo e il sogno da raggiungere, a partire da Inter-Lazio di oggi, è quella Champions League che caso vuole è legata a doppio filo a questa sfida.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno