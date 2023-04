Inter-Lazio, probabili formazioni 32ª giornata Serie A: ecco le ultime novità

Inter-Lazio è in arrivo, come da calendario. Questo l’impegno nerazzurro in programma oggi ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre a partire dalle ore 12:30 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 32ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la tredicesima del girone di ritorno. Il rocambolesco pareggio di Roma-Milan regala un’occasione forse irripetibile a Inzaghi per riavvicinarsi alla zona Champions League. Ecco le probabili formazioni di Inter-Lazio in Serie A

INTER (3-5-2): 24 Onana; 33 D’Ambrosio, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic ©, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 90 Lukaku, 11 J. Correa.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 8 Gosens, 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez, 12 Bellanova, 14 Asllani, 20 Calhanoglu, 45 V. Carboni, 46 Zanotti.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: Acerbi, Dumfries e Mkhitaryan.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 37 Skriniar e Dalbert.

Altri giocatori: 40 Botis; 42 Curatolo, 47 Fontanarosa, 49 Kamate, 50 A. Stankovic.

Ultime notizie e ballottaggi: Una rotazione in ogni reparto per il grande ex Inzaghi, che probabilmente si affiderà ai due fedelissimi Acerbi in difesa (favorito su de Vrij) e Correa in attacco (in vantaggio su Lautaro Martinez). A riposo Dumfries, Calhanoglu e Dzeko. Ballottaggio a centrocampo per il ruolo di mezzala: nonostante i precedenti, Barella sembra destinato ad avere la meglio su Gagliardini per contrastare (marcare a uomo?) la “minaccia” Milinkovic-Savic.

LAZIO (4-3-3): 94 Provedel; 77 Marusic, 15 Casale, 13 A. Romagnoli, 23 Hysaj; 21 S. Milinkovic-Savic, 32 Cataldi, 10 Luis Alberto; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile ©, 20 Zaccagni.

A disposizione: 1 Maximiano, 31 Adamonis; 3 Luca Pellegrini, 4 Patric, 5 Vecino, 6 Marcos Antonio, 9 Pedro, 11 Cancellieri, 18 Romero, 26 S. Radu, 29 Lazzari, 34 Gila, 50 Bertini, 88 Basic, 96 Fares.

Allenatore: Maurizio Sarri

Diffidati: Romagnoli e Cancellieri.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: –

Altri giocatori: –

Ultime notizie e ballottaggi: Casale favorito su Patric in difesa. Il grande dubbio di Sarri riguarda l’ex di turno Vecino: al momento il terzetto di centrocampo va verso l’inutilizzo dell’uruguayano, anche se la titolarità di Cataldi è a rischio e quella di Luis Alberto può rappresentare un’opzione vincente anche dalla panchina. Immobile titolare in attacco con Pedro inizialmente in panchina.

