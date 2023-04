Inter-Lazio, la probabile formazione di Sarri. L’undici migliore

Siamo vicini all’inizio di Inter-Lazio, sfida valida per la giornata numero 32 del campionato di Serie A. Il match è importante per la lotta al quarto posto, Maurizio Sarri darà probabilmente spazio al suo migliore undici.

FORMAZIONE – La Lazio ha la possibilità di chiudere il discorso per la qualificazione in Champions League. Una vittoria biancoceleste sarebbe un colpo duro da digerire per l’Inter, che ha un solo risultato per sperare di recuperare le rivali. La società biancoceleste ha pubblicato da poco i convocati (vedi articolo), figura un assente ma già da tanto tempo tra le fila della squadra di Sarri. Il tecnico ritroverà in attacco Ciro Immobile, rimasto in panchina nell’ultima contro il Torino. Al suo fianco i soliti Mattia Zaccagni e Felipe Anderson, bestia nera dell’Inter. Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.