Inter-Juventus 2-1 DTS, il tabellino della partita della Supercoppa Italiana

Inter-Juventus è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-1 dopo i tempi supplementari (1-1): questo il tabellino della partita valida per la Supercoppa Italiana 2021-2022.

L’ABBIAMO VINTA! – All’ultimo pallone della partita la Supercoppa Italiana finisce nella bacheca dell’Inter! Un gol epico di Alexis Sanchez al 121’ butta giù la Juventus e assegna il primo trofeo stagionale, quando ormai sembrava inevitabile prolungare ancora la sfida. Questo mentre i bianconeri pensavano ai rigori e volevano far entrare Leonardo Bonucci solo per questo. Una goduria impressionante. Rimontato lo svantaggio iniziale, con un rigore (di tre che dovevano essere concessi nel primo tempo) di Lautaro Martinez dopo lo 0-1 di Weston McKennie. È il primo trofeo in nerazzurro per Simone Inzaghi. Questo il tabellino di Inter-Juventus.

INTER-JUVENTUS 2-1 DTS (1-1) – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries (89’ Darmian), Barella (89’ Vidal), Brozovic, Calhanoglu, Perisic (100’ Dimarco); Dzeko (76’ Correa), Lautaro Martinez (75’ Sanchez).

In panchina: Radu, Gagliardini, Vecino, Kolarov, Sensi, Ranocchia, D’Ambrosio.

Allenatore: Simone Inzaghi

Juventus (4-4-1-1): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Bernardeschi (77’ Arthur), Rabiot, Locatelli (91’ Bentancur), McKennie; Kulusevski (74’ Dybala); Morata (88’ Kean).

In panchina: Szczesny, Pinsoglio, Danilo, Pellegrini, Bonucci, Kaio Jorge, Aké, De Winter.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Arbitro: Daniele Doveri della sezione di Roma 1 (Bindoni – Imperiale; Fabbri; VAR Mazzoleni; A. VAR Longo)

Gol: 25’ McKennie (J), 35’ rig. Lautaro Martinez, 121’ Sanchez

Ammoniti: Bernardeschi, Dybala, Rugani (J), Dzeko, Correa, Vidal, Sanchez (I)

Recupero: 1’ PT, 4’ ST, 1’ PTS, 1’ STS