Inter-Juventus planetaria: San Siro stracolmo! Incasso boom − CdS

Il mondo guarderà Inter-Juventus, la partita scudetto. San Siro si prepara alla serata di gala col vestito più bello, previsto un incasso pazzesco.

MAXI INCASSO − D’altronde Inter-Juventus regala sempre emozioni e appeal. Ma mai come quest’anno. Infatti, il derby d’Italia deciderà probabilmente lo scudetto. Entrambe ci arrivano bene e in forma e con una distanza minima di appena un punto (anche se l’Inter ha una gara da recuperare). Per l’occasione, San Siro si prepara alla grande notte con un sold-out in ogni ordine di posto. Ci saranno oltre 70 mila spettatori con un incasso previsto da sei milioni di euro. Sarà un Inter-Juventus anche mondiale e planetaria con 62 broadcaster e 180 paesi collegati. Se all’andata su Dazn si registrarono 2 milioni di spettatori, stavolta è lecito aspettarne anche di più. Dopo le varie schermaglie dialettali di stampo ippico (cavalli con i paraocchi), gioviale (guardie e ladri), di caccia (lepre e cacciatore) e tennistiche (Sinner e Djokovic), adesso Inter e Juventus si ritroveranno finalmente di fronte uno contro l’altro. Sarà spettacolo. All’andata finì in pareggio 1-1, l’ultima volta che due derby d’Italia terminarono in pareggio nella stessa stagione fu nel 2001-02.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia