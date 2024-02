Barzagli su Inter-Juventus: «X favorevole alla Juventus! Ma anche se 1…»

Barzagli prova a giocare in anticipo Inter-Juventus ma presenta uno scenario fin troppo bianconero. L’ex difensore della Juventus, intervistato dal Direttore Vaciago per Tuttosport, non parla di Derby d’Italia già decisivo per lo Scudetto. Di seguito un estratto della lunga intervista rilasciata da Barzagli al quotidiano sportivo torinese

SCONTRO DIRETTO INFUOCATO – La settimana di Inter-Juventus è già arrivata a ridosso del weekend, Andrea Barzagli spiega come si vive prima di giocarla: «È una settimana carica. Magari tranquilla sul fronte degli allenamenti, ma il clima… Beh, c’è il fuoco! È una partita molto sentita. Per i club, per i tifosi e in questo frangente anche per la classifica. L’impatto che può avere questa partita sul campionato è forte, quindi sarà una settimana particolare e intensa. E un giocatore non riesce a non pensarci del tutto. Qualsiasi dettaglio ti riporta all’importanza della partita, fosse anche solo un amico che ti chiede un biglietto». Barzagli non ha dubbi su cosa focalizzarsi per evitare errori: «Gestire l’effetto San Siro. E vale soprattutto per la Juventus. L’impatto dello stadio su questa partita è micidiale. Perché in una partita del genere la spinta del pubblico, soprattutto all’inizio, è forte. Quindi, pronti via, la botta degli ottantamila può essere un fattore. Deve essere brava tutta la squadra a non subirla, a reggere l’urto, mantenendo la concentrazione alta, facendo vedere all’Inter che rispondi colpo su colpo. Poi lo stadio ti si spegne un po’ nella testa via via che la partita va avanti. In una partita del genere, gli ottantamila di San Siro, nonostante ci saranno molti juventini mischiati, sono tanti. L’impatto è potente, perché lo stadio è enorme, è storico, perché dove guardi vedi una muraglia di gente e capisci il peso e l’importanza della partita».

Barzagli tifa Juventus ma vota Inter

INTER PIÙ FORTE – Parlando di tattica, Barzagli ammette che non è possibile preparare tutto in anticipo, soprattutto in una partita come Inter-Juventus: «La tecnologia ti consente di studiare, attraverso i filmati, i movimenti dell’attaccante. E dettagli importanti come chi lo fornisce di solito, dove gli piace più tagliare. Puoi studiare a fondo il tuo avversario per prevederne le mosse e leggerne i movimenti, ma non puoi ridurre tutto a un solo giocatore, anche se è Lautaro Martinez, perché poi in campo è tutta un’altra cosa. Cioè lo studio è importante, ma nella partita succedono talmente tante cose…». Incalzato dal Direttore Guido Vaciago, autore dell’intervista esclusiva per Tuttosport, Barzagli giudica più forte la rosa nerazzurra: «Per me quella dell’Inter, ma non di tantissimo, perché la Juventus ha comunque giocatori forti e pagati tanto. Ma l’Inter, negli anni, ha accumulato giocatori più pronti che sono al massimo della loro maturazione. La forza della Juventus di quest’anno è l’aver saputo inserire dei giovani che hanno saputo impattare in modo clamoroso sul rendimento. Se la Juventus è seconda lo deve all’aver trovato questi giovani». Nel commentare i difensori dell’Inter, Barzagli ha una preferenze già espresso tempo fa: «Francesco Acerbi è quello che, secondo me, è arrivato al pieno della sua maturità: affidabile, di personalità, sempre in partita. Anche Alessandro Bastoni è in crescita evidente ed è il giocatore perfetto per questa Inter, data la sua capacità di palleggio e la personalità che non gli manca. Ma ha ancora margini di miglioramento».

Inter tra Serie A e Champions League

PARTITA NON DECISIVA – Infine, a domanda precisa segue risposta precisa di Barzagli, ovvero sull’ipotesi Juventus sconfitta a San Siro che può significare la fine della lotta Scudetto in Serie A: «No, non è finito, però dai una spinta notevole all’Inter, un turbo alla consapevolezza. Si sentirebbe veramente forte. Poi, per carità, il campionato non finisce lì, perché non puoi pensare di gestire fino all’ultima giornata, soprattutto con la Champions League di mezzo, ma se vincesse l’Inter l’impatto sulla classifica e sulla condizione psicologica di entrambe le squadre sarebbe forte. Così come se vincesse la Juventus, darebbe una spallata poderosa all’umore del’Inter. Non è una partita che “decide” il campionato, ma che ne può cambiare gli equilibri e inciderà sullo stato psico-emotivo delle due squadre. Il pareggio, secondo me, è più favorevole alla Juventus, perché significherebbe rimanere lì e togliere all’Inter la possibilità di distanziare la Juventus, in una partita con tutto il pubblico dalla tua parte. Anche andando a -4 con la partita da recuperare dell’Inter (contro l’Atalanta, ndr), la Juventus resterebbe attaccata e potendo preparare una partita a settimana. L’Inter ha la Champions League… Saranno due partite difficilissime, perché l’avversario (l’Atletico Madrid, ndr) è duro. Ma la Champions League porta via energie nervose a prescindere. Perché dagli ottavi senti l’importanza del palcoscenico, la pressione e la grandezza degli avversari che affronti. Questo non significa che l’Inter non possa gestire l’impegno, anzi… ha una rosa molto ampia».

Fonte: Tuttosport – Guido Vaciago