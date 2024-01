Barzagli: «Inter più forte della Juventus! Se vince, merita. Acerbi…»

Barzagli parla della lotta Scudetto in Serie A tra Inter e Juventus, facendo riferimento anche ai migliori centrali. L’ex difensore azzurro, protagonista della rubrica “Storie di Serie A” curata dal giornalista Alciato per Radio TV Serie A con RDS, elogia in particolare il nerazzurro Acerbi

DIFENSORI MIGLIORI – Per Andrea Barzagli il reparto arretrato può significa tricolore: «Difensori italiani più forti al momento… Beh, come italiano il più continuo è Francesco Acerbi per me. Acerbi è un ragazzo con la testa sulla spalle. Secondo me si merita tutto quello che sta facendo e ottenendo. Poi ci sono altri giocatori molto interessanti in Italia. Si sta affermando Gleison Bremer, che quest’anno sta sbagliando pochissimo. E poi ci sono Alessandro Buongiorno e Giorgio Scalvini, che avranno un ottimo futuro. Li dovremo vedere in una grande squadra per valutarli ma è uno step che devono fare». Così l’ex difensore centrale Barzagli sull’interista Acerbi e compagnia alla prima curiosità del collega Alessandro Alciato, giornalista di Amazon Prime Video e non solo.

Barzagli sullo Scudetto: Inter favorita sulla Juventus

DIFESA DA SCUDETTO – E proprio dalla difesa nasce la domanda sulla lotta Scudetto in Serie A, a cui Barzagli risponde così: «Intanto le due squadre sono diverse. I numeri dicono tanto e sono importanti perché, nel calcio italiano, la miglior difesa ha sempre vinto il campionato. O quasi sempre. Le percentuali sono quelle. Questo ci dice che la Juventus fa della difesa la sua grande forza e poi riesce a vincere le partite con i suoi giocatori. L’Inter, invece, è una squadra completa. Ha un grande attacco e un grande centrocampo. Vince le partite con più gol di scarto ma è talmente forte che prende anche pochi gol. Vediamo… C’è sempre il gioco di dire chi è più forte (ride, ndr) ma ormai non se ne può più! L’Inter sulla carta è piu forte della Juventus, niente da dire. C’è sempre il giochino: chi arriva primo alla fine è stato più bravo degli altri, perché non sempre il più forte vince. Se l’Inter vince il campionato, avrà meritato e dimostrato di essere la squadra più forte e anche più brava. Vedremo come andrà a finire…». Questo il pensiero di Barzagli sulla sfida Scudetto in Italia.