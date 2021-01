Inter-Juventus, Pirlo farà turn-over contro il Genoa: un assente sicuro – SM

Andrea Pirlo Juventus

In settimana si gioca la Coppa Italia, ma il campionato è già proiettato alla prossima giornata dove si disputerà l’attesissima Inter-Juventus. Il tecnico dei bianconeri Andrea Pirlo farà turn-over contro il Genoa, sicuro un riposo

Archiviata la giornata di campionato disputata ieri, già ci si proietta alla prossima dove ci sarà l’attesissima Inter-Juventus. In mezzo però ci sarà la Coppa Italia con i nerazzurri impegnati contro la Fiorentina e i bianconeri contro il Genoa. Probabile che entrambe le squadre facciano turn-over per far riposare i titolari messi più sotto pressione in questo periodo di partite molto ravvicinate, secondo “Sport Mediaset” è sicuro che Andrea Pirlo risparmierà Cristiano Ronaldo in vista della sfida del Giuseppe Meazza.