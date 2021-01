Inter-Juventus: oggi gli esami medici per Chiesa e...

Inter-Juventus: oggi gli esami medici per Chiesa e Dybala

Photo 193620516

Domenica prossima si gioca la fondamentale Inter-Juventus e in casa bianconera c’è grande apprensione per le condizioni fisiche di Chiesa e Dybala. I due giocatori sono arrivati poco fa al JMedical per svolgere gli esami medici

La Juventus festeggia la vittoria di ieri contro il Sassuolo e pensa alla prossima, difficile, sfida di Milano contro l’Inter ma deve pensare anche agli infortuni. Il principale indiziato è Paulo Dybala, uscito ieri per un grave infortunio al ginocchio (Qui le parole di Pirlo). L’attaccante argentino è arrivato poco fa al JMedical zoppicando e con un tutore al ginocchio, immagini che non inducono all’ottimismo, ma c’è preoccupazione anche per Federico Chiesa, anch’egli andato oggi a svolgere esami alla caviglia e apparso sofferente e zoppicante.