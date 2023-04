Inter-Juventus, Allegri prepara sorpresa a sinistra! La probabile – Sky

Inter-Juventus andrà in scena domani sera alle 21. Non sarà della partita Dusan Vlahovic a causa di un infortunio (vedi articolo). Le ultime sulle possibili scelte di Allegri per la sfida da Sky Sport

SFIDA – Inter e Juventus, domani sera, si sfideranno nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. In palio un posto per la finale di Roma contro la vincente di Fiorentina-Cremonese. Non sarà della sfida Vlahovic, per infortunio. Le ultime da Giovanni Guardalà su Sky Sport: «Vlahovic doveva giocare titolare, vedremo se vedrà convocato lo stesso ma 99 su 100 non sarà a disposizioni. In avanti si vedranno Di Maria e Milik. Altrimenti, se il polacco non darà garanzie, partirà Chiesa come centravanti. Anche se dovrebbe essere uno dei cambi. I dubbi che ci sono riguardano la difesa, per capire se ha recuperato Bremer e se Alex Sandro sarà disponibile dopo il riposo col Napoli. Anche a centrocampo, dubbio Fagioli-Miretti. A destra De Sciglio, a sinistra Kostic non è al meglio. A sorpresa potrebbe giocare Iling-Jr.».