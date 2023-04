Inter-Juventus, forfait Vlahovic! Allegri valuta 2 opzioni per l’attacco

Vlahovic difficilmente giocherà in Inter-Juventus, come riferito dallo stesso Allegri in conferenza stampa (vedi dichiarazioni). Il tecnico ha dato poi altre indicazioni sull’attacco

CAMBIO − Allegri ha parlato in conferenza stampa comunicando l’infortunio di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo ha subito una distorsione alla caviglia in allenamento e difficilmente sarà arruolabile per Inter-Juventus. Fuori anche Kean, l’unico attacco di peso in avanti è Arek Milik. Il dubbio è se schierare il tridente con Di Maria, Milik e Chiesa oppure optare per un 3-5-1-1 con il Fideo alle spalle proprio del polacco. Dubbi che il tecnico bianconero scioglierà domani in mattinata.