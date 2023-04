Inter-Juventus, Darmian dal 1′! Calhanoglu più di Brozovic – SM

Inter-Juventus andrà in scena domani sera alle alle 21. Secondo SportMediaset in difesa si rivedrà Darmian. Ballottaggio Calhanoglu-Brozovic a centrocampo

LE SCELTE – La semifinale di ritorno di Coppa Italia fra Inter e Juventus è in programma domani alle 21. Secondo quanto riferito da SportMediaset, in difesa tornerà Darmian nel ruolo di braccetto di destra, con Acerbi in mezzo e Bastoni a sinistra. A centrocampo, dopo aver saltato la trasferta di Empoli, torna Mkhitaryan che riprende il suo posto in mezzo al campo. In cabina di regia ballottaggio Calhanoglu-Brozovic con il turco leggermente avanti. Sulle corsie pronti Dumfries e Dimarco. In attacco Lukaku, dopo la doppietta all’Empoli, insidia Dzeko per una maglia da titolare al fianco di Lautaro Martinez. Di seguito la probabile formazione dell’Inter:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.

Fonte: SportMediaset.it