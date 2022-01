Inter-Juventus, due ritorni in vista per Inzaghi. Ballottaggio a destra

Inter-Juventus -1. In vista della Supercoppa Italiana, Inzaghi ritrova due giocatori dal primo minuto mentre a destra è vivo il ballottaggio tra Dumfries e Darmian

ULTIME − È vigilia di Inter-Juventus con entrambi gli allenatori che hanno parlato in conferenza stampa (Inzaghi e Allegri). In vista della Supercoppa Italiana di domani sera a San Siro, mister Inzaghi sta risolvendo gli ultimi dubbi di formazione. Come riporta Marco Barzaghi di Sport Mediaset in collegamento da Appiano Gentile, ci saranno due ritorni in vista: Hakan Calhanoglu in mezzo al campo ed Edin Dzeko in attacco. Occhio però ad Alexis Sanchez, protagonista nelle ultime uscite. Rimane vivo invece il ballottaggio tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian. La rifinitura delle 15.00 sarà utile per limare gli ultimi dettagli.