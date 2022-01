Dzeko, da quell’Inter-Juventus di campionato la macchina si è inceppata

Da Inter-Juventus di campionato a Inter-Juventus di Supercoppa Italiana, la macchina gol targata Edin Dzeko si è inceppata. Occorre ritrovare la vena realizzativa

NUMERI − Un solo gol nelle ultime 11 partite di campionato. Sono questi i numeri di Dzeko dalle ore 23.00 del 24 ottobre 2021: fine di Inter-Juventus 1-1. Se fino a quella partita, lo score dell’attaccante bosniaco era stato eccellente (sette gol in nove gare), da lì in avanti la macchina reti si è ingolfata. Nelle restanti undici partite, infatti, Dzeko ha segnato un solo gol, quello contro la Roma nel perentorio 0-3 dell’Olimpico. Per il resto, tanto lavoro per la squadra (due assist siglati) ma anche tanta fatica sotto porta. Domani occorre ritrovare la vena realizzativa del primo scorcio di campionato.

IN CAMPO − Inzaghi sta limando gli ultimi dettagli di formazione (vedi articolo) con Dzeko che dovrebbe ritrovare la maglia dal primo minuto dopo due gare a secco. Per lui e per l’intera squadra niente Bologna-Inter, mentre con la Lazio ne ha messo nelle gambe una ventina scarsa. Domani sera a San Siro, sarà nuovamente partner di Lautaro Martinez, coppia da 19 reti in campionato (22 in totale). Il bosniaco va a caccia del primo titolo italiano e perché non sperare in un suo gol decisivo!