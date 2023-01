Inter, Inzaghi porta quasi tutti a Riad: Lukaku c’è, lunedì in gruppo – Sky

L’Inter dopo i 3 punti contro il Verona è partita pomeriggio per Riad dove affronterà il Milan nella finale di Supercoppa italiana. Inzaghi ha voluto portare tutta la squadra, anche gli infortunati come Brozovic e Handanovic. Intanto Lukaku lavora e ha tanta voglia di rientrare. Di seguito le ultime di Matteo Barzaghi su Sky Sport

GRUPPO – L’Inter di Simone Inzaghi è partita alla volta di Riad dove affronterà il Milan nella finalissima della Supercoppa italiana: «L’Inter intorno alle 15 è partita per Riad dove si giocherà la Supercoppa italiana con il Milan. C’è un’Inter che ha soddisfazione per aver recuperato qualche punto ma anche un’Inter che deve smaltire un po’ di stanchezza. Inzaghi ha deciso di portare tutta la squadra, eccetto Fontanarosa, anche Handanovic e Brozovic che sono infortunati. Per il croato la speranza è quella di recuperarlo almeno per la panchina ma è difficile. C’è Lukaku che ha tanta voglia di poter rientrare. Anche oggi ha lavorato sulla sua condizione fisica, domani pomeriggio dovrebbe riaggregarsi in gruppo. Certamente non ha gli stessi allenamenti dei compagni però ha tantissima voglia di affrontare il Milan», così Matteo Barzaghi.