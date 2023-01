Inter-Milan Primavera 1, le pagelle: Owusu il migliore, Fontanarosa decisivo

L’Inter Primavera si aggiudica il derby contro il Milan grazie alla rete di Enoch Owusu e al salvataggio miracoloso sulla linea di Fontanarosa al 92′ (qui il tabellino). Grande prestazione dei ragazzi di Chivu che meritano ampiamente la vittoria.

NIKOLAOS BOTIS 6 – Para tutto quello che c’è da parare. Qualche incertezza nelle uscite ma niente che pregiudichi la prestazione.

Inter-Milan Primavera 1, pagelle – LA DIFESA

KRISTIAN DERVISHI 6 – Prestazione senza infamia e senza lode, ordinato in entrambe le fasi.

ALESSANDRO FONTANAROSA 7 – Partita normale, ma a fine gara salva un pallone dalla linea di porta garantendo la vittoria.

STEFANO DI PENTIMA 6 – Nel primo tempo si rende pericoloso due volte in pochi minuti. Difensivamente fa il suo.

ANDREA PELAMATTI 6 – Migliora nella ripresa, anche se difensivamente fa fatica.

– Dall’60’ ANDREA POZZI 5,5 – Qualche sortita offensiva ma un po’ di insicurezza dietro.

Inter-Milan Primavera 1, pagelle – IL CENTROCAMPO

JACOPO MARTINI 6,5 – Prestazione completa in entrambe le fasi, prova anche la conclusione. Senza paura.

SAMUEL GRYGAR 6,5 – Oltre al buon lavoro in regia si butta spesso nello spazio, creando pericoli alla retroguardia rossonero.

– Dal 82′ ALEKSANDAR STANKOVIC SV

ISSIAKA KAMATE 6,5 – Colpisce una traversa e a centrocampo è dominante fisicamente, sia in attacco che in difesa.

– DAL 60′ SILAS ANDERSEN 6 – Si limita al compitino ma fa quanto chiesto.

Inter-Milan Primavera 1, pagelle – L’ATTACCO

ENOCH OWUSU 7 – Migliore in campo. Dribbling, corsa e il gol che decide il match.

DAL 82′ LUCA DI MAGGIO SV

FRANCESCO PIO ESPOSITO 5,5 – Passo indietro del numero 23. Lotta molto ma finalizza poco.

– DAL 66′ JAN ZUBEREK 5,5 – Entra e prova qualche giocata interessante, ma senza troppo successo.

NIKOLA ILIEV 6 – Meno impattante del solito ma un pericolo costante per la retroguardia rossonera.

Il voto alla panchina – ALLENATORE

CRISTIAN CHIVU 6,5 – Il 4-3-3 sembra essere la soluzione perfetta per esaltare le caratteristiche di alcuni giocatori. Offensivamente la squadra costruisce molto e sembra avere le idee chiare. Passi avanti anche in fase difensiva, dopo i 4 gol subiti in Coppa Italia.